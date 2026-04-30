Derby verso domenica 17 maggio alle 12.30, Simonelli: "Unico orario disponibile. Non ci saranno sovrapposizioni con gli Internazionali"

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, è intervenuto a margine della presentazione del progetto "Road to Zero" per fare chiarezza sulla programmazione del derby tra Lazio e Roma, in calendario per la trentasettesima giornata. Il numero uno della Lega ha illustrato le motivazioni che porteranno la stracittadina verso il lunch match di domenica 17 maggio: "Cercheremo di fare il derby in maniera che non ci siano sovrapposizioni con la finale del Foro Italico, nello stesso tempo sapete che ci sono delle restrizioni da parte della pubblica di sicurezza, quindi andando per esclusione non possiamo farlo la sera perché è vietato, non nel pomeriggio perché si andrebbe a cozzare con la finale degli Internazionali, quindi l'unico orario che resta disponibile è quello delle 12.30 e credo che sarà quello che sceglieremo".

Simonelli ha poi sottolineato l'importanza della collocazione domenicale per garantire la regolarità del torneo: "Il derby merita la domenica e poi servirà la contemporaneità perché si tratta della penultima giornata di campionato".