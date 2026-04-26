Como, Fabregas: "Siamo una squadra corta. La Roma ha preso Malen e fa la differenza"

Il Como torna alla vittoria in campionato superando per 0-2 il Genoa di Daniele De Rossi agguantando nuovamente la Roma a quota 61 punti al quinto posto in classifica. I lariani rispondono, quindi, ai giallorossi in una corsa Champions che vede sempre in vantaggio la Juventus, attesa dal big match di stasera contro il Milan. Gli uomini di Spalletti, ora, sono avanti di due lunghezze su Como e Roma.

Il tecnico del Como, Cesc Fàbregas, nel post partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport esprimendosi anche sulla profondità della sua rosa se confrontata con le altre concorrenti per l'Europa, tra cui la Roma: "Siamo in pochi, siamo una squadra troppo corta. A gennaio la Roma ha preso Malen e guarda la differenza che fa tutte le partite. Il Napoli ha preso Santos, la Juventus con Boga che ha fatto tanti gol importanti. Siamo in pochi. Oggi la panchina era molto corta, però proveremo ad arrivare fino alla fine con quelli che siamo con il nostro pensiero di calcio".