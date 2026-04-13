Como, Fabregas: "L'anno scorso ho avuto contatti con altri club, ma amo questa realtà"

Cesc Fabregas ha ricevuto il Premio Bearzot e nell'occasione ha risposto alle domande dei cronisti. Ecco le parole dell'allenatore del Como, accostato alla Roma prima dell'arrivo di Gasperini: "Io in un'altra squadra italiana? Lo vedo molto difficile. Sono molto attaccato e coinvolto. È vero che che l’anno scorso ho avuto dei contatti ma ho deciso di restare perché amo questa realtà. Sono molto contento di quello che posso fare e di quello che facciamo al Como. Per questo lo vedo molto molto difficile".