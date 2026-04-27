Celik, l'esito degli esami: nessuna lesione muscolare al flessore

Buone notizie per Gian Piero Gasperini in vista dei prossimi impegni della Roma. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Zeki Çelik hanno escluso lesioni muscolari al flessore della coscia destra, come riferito da Filippo Biafora de Il Tempo. Il difensore turco era stato costretto ad abbandonare il campo durante l'intervallo della sfida contro il Bologna, vinta dai giallorossi per 0-2. L'esito negativo dei test effettuati oggi scongiura un lungo stop, permettendo allo staff tecnico di gestire il recupero del calciatore con ottimismo. Le condizioni del terzino saranno dunque valutate gradualmente nei prossimi giorni.