Calciomercato, fissate le date della sessione estiva: si parte il 29 giugno, chiusura il 1° settembre

Il consiglio federale della Figc, riunito oggi nella sede di via Allegri, ha ufficializzato le date delle prossime sessioni di calciomercato. Per la Serie A, la finestra estiva aprirà il 29 giugno e si concluderà l'1 settembre 2026 alle ore 20:00. Per quanto riguarda la sessione invernale, il periodo stabilito va dal 2 gennaio 2027 all'1 febbraio 2027, sempre con chiusura fissata alle ore 20:00. Le società di Serie B e Serie C l'inizio della fase estiva è invece fissato per il 1° luglio 2026.

Il consiglio ha dato delega al presidente federale per l'approvazione dei termini di tesseramento per i calciatori professionisti secondo lo schema concordato durante l'assemblea odierna.