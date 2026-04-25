BOLOGNA-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Wesley ed El Aynaoui dal 1', Pisilli sulla trequarti al posto di El Shaarawy (FOTO, VIDEO e DIRETTA)

La Roma continua a sognare l’accesso alla prossima edizione della Champions League e oggi alle ore 18 scende in campo allo Stadio Dall’Ara per affrontare il Bologna in occasione della trentaquattresima giornata di Serie A. I giallorossi si trovano al sesto posto in classifica con 58 punti e la Juventus quarta è a +5, mentre i felsinei sono ottavi a quota 48.

Gasperini conferma il blocco difensivo titolare e davanti alla porta di Svilar c'è il trio formato da Mancini-Ndicka-Hermoso, mentre sulle fasce spazio a Celik e al recuperato Wesley. A centrocampo ancora una volta la coppia Cristante-El Aynaoui e sulla trequarti il duo Soulé-Pisilli (al posto di El Shaarawy) alle spalle di Malen. Parte dalla panchina, quindi, Dybala.

LE FORMAZIONI UFFICALI

BOLOGNA: Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Rowe.

A disp.:

All.: Italiano.

ROMA: Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen.

A disp.:

All.: Gasperini.

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Berti - Di Gioia. IV Uomo: Allegretta. VAR: Maresca. AVAR: Meraviglia.

PREPARTITA

16:49 - La Roma è arrivata al Dall'Ara.





16:47 - Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante annuncia la formazione ufficiale della Roma.

Ufficiale Formazione Roma #BolognaRoma

3-4-2-1

Svilar

---

Mancini

NDicka

Hermoso

---

Celik

Cristante

El Aynoaui

Wesley

---

Soulè

Pisilli

----

Malen — Angelo Mangiante (@angelomangiante) April 25, 2026





16:28 - Un'occhiata all'interno dello spogliatoio della Roma.





16:14 - Ecco una panoramica dello Stadio Renato Dall'Ara a meno di due ore dal calcio d'inizio.







