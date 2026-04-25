Bologna-Roma: problema muscolare al flessore destro per Celik

Zeki Çelik è stato costretto ad abbandonare il campo durante il match tra Bologna e Roma. Il difensore turco ha accusato un problema muscolare al flessore destro che gli ha impedito di rientrare in campo dopo la fine della prima frazione di gioco. L'esterno giallorosso è rimasto negli spogliatoi durante l'intervallo, con la Roma in vantaggio per 0-2 allo stadio Dall'Ara. Al suo posto, Gian Piero Gasperini ha inserito Devyne Rensch. Le condizioni di Çelik saranno valutate dallo staff medico nelle prossime ore per stabilire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.