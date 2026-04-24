Bologna-Roma, i convocati di Italiano: torna Dominguez. Out Skorupski, Casale, Bernardeschi e Dallinga

Domani alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Renato Dall'Ara il match tra Bologna e Roma, valido per la trentaquattresima giornata di Serie A, e alla vigilia della partita Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati. L'allenatore dei felsinei recupera Benjamin Dominguez, mentre dovrà fare a meno degli infortunati Lukasz Skorupski, Nicolò Casale, Federico Bernardeschi e Thijs Dallinga.

L'elenco dei convocati

Portieri: Pessina, Ravaglia, Franceschelli.

Difensori: De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Cambiaghi, Castaldo, Castro, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

(bolognafc.it)