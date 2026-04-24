Bologna-Roma, i convocati di Gasperini: tornano Dybala e Wesley. Recuperato anche Rensch

Domani alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Renato Dall'Ara il match tra Bologna e Roma, valido per la trentaquattresima giornata di Serie A, e alla vigilia della partita Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati. L'allenatore giallorosso recupera Wesley, Devyne Rensch e Paulo Dybala, i quali tornano a disposizione dopo aver smaltito i rispettivi problemi fisici. Ancora assente, invece, Manu Koné oltre a Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk.

L'elenco dei convocati

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Pisilli

Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza

(asroma.com)