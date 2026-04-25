Bologna-Roma, Ferguson: "Abbiamo giocato bene ma diventa difficile se prendiamo gol così"

Alle ore 18 è andata in scena allo Stadio Dall’Ara il match tra Bologna e Roma, valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. Nel postpartita il centrocampista Lewis Ferguson ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

FERGUSON A DAZN

Avete cambiato qualcosa a livello tattico. Esperimento riuscito o c’è da lavorare?

"C’è sempre da lavorare. Questa settimana abbiamo lavorato su questo in allenamento. Senza palla eravamo in tre in difesa, con la palla Lucumì diventava un play. Non siamo riusciti a fare risultato, ma abbiamo giocato abbastanza bene la partita. Ma prendiamo gol, così non va bene. All’inizio e alla fine del primo tempo, così diventa difficile".

Cosa fare per far tornare il clima di unione con la vostra gente?

"Abbiamo sentito oggi, era difficile. Però quando perdi e prendi i fischi vanno bene per me. Queste ultime partite sono importantissime per noi, ci sono 12 punti da fare. Quindi proveremo a fare punti e prestazioni. Diamo tutto fino alla fine".