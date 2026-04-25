BOLOGNA-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma continua a rincorrere il quarto posto in classifica occupato dalla Juventus (attualmente a +5 sui giallorossi) e oggi alle ore 18 affronterà il Bologna allo Stadio Dall’Ara in occasione della trentaquattresima giornata di Serie A.

Davanti a Svilar Gasperini conferma il trio Mancini-Ndicka-Hermoso, mentre sulle fasce spazio a Celik e al recuperato Wesley. A centrocampo il duo Cristante-Pisilli e sulla trequarti Soulé-El Shaarawy alle spalle di Malen. Parte dalla panchina, invece, Dybala.

DOVE VEDERE BOLOGNA-ROMA IN TV E IN STREAMING

Bologna-Roma sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA: Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Rowe.

ROMA: Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Malen.

LE QUOTE

BOLOGNA-ROMA 1 X 2 EUROBET 3.35 3.15 2.25 SISAL 3.40 3.20 2.25 PLANETWIN365 3.45 3.25 2.20 SNAI 3.40 3.20 2.25

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