BOLOGNA-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma continua a rincorrere il quarto posto in classifica occupato dalla Juventus (attualmente a +5 sui giallorossi) e oggi alle ore 18 affronterà il Bologna allo Stadio Dall’Ara in occasione della trentaquattresima giornata di Serie A.
Davanti a Svilar Gasperini conferma il trio Mancini-Ndicka-Hermoso, mentre sulle fasce spazio a Celik e al recuperato Wesley. A centrocampo il duo Cristante-Pisilli e sulla trequarti Soulé-El Shaarawy alle spalle di Malen. Parte dalla panchina, invece, Dybala.
DOVE VEDERE BOLOGNA-ROMA IN TV E IN STREAMING
Bologna-Roma sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita in diretta è necessario connettersi all'app Dazn tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.
LE PROBABILI FORMAZIONI
BOLOGNA: Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Rowe.
ROMA: Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Malen.
LE QUOTE
|BOLOGNA-ROMA
|1
|X
|2
|EUROBET
|3.35
|3.15
|2.25
|SISAL
|3.40
|3.20
|2.25
|PLANETWIN365
|3.45
|3.25
|2.20
|SNAI
|3.40
|3.20
|2.25
LR24