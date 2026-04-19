Bologna, infortunio all'adduttore per Bernardeschi: a rischio per la sfida contro la Roma

Federico Bernardeschi ha lasciato il campo per infortunio durante il match tra Juventus e Bologna, terminato 2-0 per i bianconeri. L'esterno offensivo, subentrato al 77' al posto di Cambiaghi, ha accusato un problema all'adduttore destro all'84', restando in gara per soli sette minuti. Poiché il tecnico Vincenzo Italiano aveva già esaurito le sostituzioni, il Bologna ha disputato l'ultima frazione di gioco in dieci uomini.

Le condizioni di Bernardeschi verranno valutate nelle prossime ore attraverso esami strumentali per stabilire l'entità della lesione. Il calciatore è in forte dubbio per la sfida di sabato alle 18:00, quando il Bologna ospiterà la Roma per la trentaquattresima giornata di Serie A.