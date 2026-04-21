Bologna, Bernardeschi salta la Roma: lesione del muscolo iliaco destro e out 2/3 settimane. Dominguez in gruppo

Sabato alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Renato Dall'Ara il match tra Bologna e Roma, valido per la trentaquattresima giornata di Serie A, e Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Federico Bernardeschi. L'esterno offensivo si è infortunato nel corso della partita contro la Juventus e ha rimediato una lesione del muscolo iliaco destro, motivo per cui dovrà rimanere ai box per 2/3 settimane. Inoltre nella mattinata odierna sono ripresi gli allenamenti della squadra felsinea e l'allenatore ha recuperato Benjamin Dominguez, il quale è tornato ad allenarsi in gruppo. Lavoro differenziato, invece, per Lukasz Skorupski, Nicolò Casale e Thijs Dallinga.

Ecco il report del Bologna: "Sono ripresi stamattina sotto la pioggia gli allenamenti dei rossoblù nella settimana di Bologna-Roma. Esercitazioni tecnico-tattiche e partitella per i ragazzi di Vincenzo Italiano. Benjamin Dominguez è rientrato in gruppo, differenziato per Lukasz Skorupski, Nicolò Casale e Thijs Dallinga. Gli esami cui è stato sottoposto Federico Bernardeschi hanno evidenziato una lesione del muscolo iliaco destro, con tempi di recupero di 2-3 settimane".

(bolognafc.it)