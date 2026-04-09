Atalanta, Zappacosta: "Contro la Roma ci aspetta un incrocio vitale"

L'Atalanta è rientrata in piena lotta per l'Europa e dista solamente una lunghezza dalla Roma. Il 18 aprile, all'Olimpico è in programma lo scontro diretto tra i giallorossi e i bergamaschi.

Uno degli ex della partita, Davide Zappacosta, che ha avuto un'avventura sfortunata con la maglia della Roma, complice la rottura del crociato nella stagione 2019-2020, ha rilasciato un'intervista a L'Eco di Bergamo in cui ha parlato anche della sfida contro la Roma: "Ci aspettano incroci vitali contro Juventus, Roma e Lazio in Coppa Italia. Arriviamo da una rincorsa pazzesca e ci siamo guadagnati l'opportunità di vivere queste notti. C'è grande fermento, l'atmosfera è carica di vibrazioni positive e scenderemo in campo per giocarcela a viso aperto, puntando a traguardi di prestigio".