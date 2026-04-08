Atalanta, Scamacca rientra parzialmente in gruppo: ci sarà contro la Roma

Gianluca Scamacca è pronto al rientro. L'attaccante dell'Atalanta si era fermato il 21 marzo a causa di una lesione muscolo-fasciale di primo grado all'adduttore destro. Un problema che lo ha costretto a saltare anche gli impegni con la Nazionale italiana. Come riferito anche da Il Corriere dello Sport, nella giornata di oggi, il calciatore cresciuto nelle giovanili della Roma, ha svolto parte dell'allenamento con il resto del gruppo. Scamacca, quindi, punta a rientrare tra i convocati di Raffaele Palladino per la sfida interna contro la Juventus.

I nerazzurri, successivamente saranno ospiti della Roma. Per la gara dell'Olimpico fissata il 18 aprile alle ore 20:45, un vero e proprio scontro cruciale per le ambizioni europee delle due squadre, Scamacca sarà a disposizione.