11 sconfitte in 31 giornate di Serie A alla prima stagione con la Roma: solo Luis Enrique peggio di Gasperini

Ripartenza horror della Roma dopo la sosta per le nazionali. I giallorossi perdono 5-2 a San Siro contro l'Inter e restano al sesto posto in classifica con 54 punti: la corsa Champions diventa sempre più complicata, dato che il Como quarto è a +3 e ha anche una partita in meno. Come riportato dal portale di statistiche, prima di Gian Piero Gasperini l'unico altro allenatore della squadra capitolina con almeno 11 sconfitte nelle prime 31 giornate di Serie A (a partire dall'era dei tre punti a vittoria), era stato Luis Enrique nella stagione 2011/12 (il tecnico spagnolo ne mise a referto 12).

11 - Nell'era dei tre punti a vittoria in #SerieA , prima di Gian Piero Gasperini (14V, 3N, 11P) l'unico altro allenatore della Roma con almeno 11 sconfitte nelle prime 31 partite della squadra in un singolo campionato era stato Luis Enrique nel 2011/12 (12). Stop.#InterRoma — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 5, 2026



