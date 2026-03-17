Wesley, respinta dal Giudice Sportivo la segnalazione per “scambio di persona” (COMUNICATO)

Nessuna modifica al cartellino giallo assegnato a Wesley. Il Giudice Sportivo, dopo aver esaminato le immagini televisive, ha infatti respinto la segnalazione presentata dalla Roma ai sensi dell’articolo 61, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, relativa a un presunto scambio di persona avvenuto durante la gara.

Davide Massa ha chiarito la dinamica dell’azione: il calciatore del Como, Diao, sarebbe stato sì contrastato regolarmente da Rensch, ma contemporaneamente colpito fallosamente proprio da Wesley. Decisiva anche la relazione del VAR, Michael Fabbri, che ha confermato di aver effettuato il controllo previsto per verificare un eventuale scambio di persona. Tuttavia, secondo il protocollo, non sono emersi elementi sufficienti per un intervento.

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(legaseriea.it)