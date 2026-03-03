Verso Genoa-Roma: Otoa migliora, De Rossi perde Baldanzi

Prosegue la preparazione del Genoa in vista della sfida contro la Roma. Dal Centro Sportivo Gianluca Signorini arrivano segnali incoraggianti sul fronte Otoal, il difensore ha mostrato evidenti progressi nelle ultime sedute e punta a rientrare tra i convocati per il prossimo impegno di campionato. Ancora in dubbio Norton-Cuffy, che ha saltato l'ultima gara contro i nerazzurri

Non arrivano però solo buone notizie per Daniele De Rossi. Il tecnico del grifone dovrà infatti fare a meno di Tommaso Baldanzi, fermato da un risentimento muscolare alla coscia sinistra, che non sarà della partita. Un’assenza che pesa soprattutto per le rotazioni sulla trequarti, dove l’ex Empoli aveva garantito freschezza e qualità nelle ultime uscite.

La squadra continua a lavorare con intensità, consapevole dell’importanza del match. Dopo l'ultimo risultato con l'Inter (sconfitta 2-0), il Genoa vuole continuare a correre, cercando di mettere più punti possibili tra sé e la zona retrocessione