Soule', parla il personal trainer Viggiano: "Troppi antinfiammatori, il corpo doveva recuperare"

Tra i grandi assenti dell’ultimo mese della Roma di Gian Piero Gasperini c’è Matias Soulé, fermato dalla pubalgia dopo 5 mesi da trascinatore dei giallorossi. L’argentino sta combattendo con un dolore che non gli permette di scendere in campo, ma, dopo la sosta potrà tornare in campo. L’obiettivo è infatti quello di riaverlo a disposizione fin da subito dal match di San Siro contro l’Inter. Il suo preparatore fisico ed osteopata, Guido Viggiano, peró non si sbilancia. Il personal trainer ha raccontato a Il Messaggero il lungo calvario dell’ex Juventus. Ecco le sue parole.

“Ha giocato tantissime partite, l'intensità degli allenamenti di Gasperini è altissima e sono arrivati i primi dolori. Giocando così tanto era importante iniziare a lavorare sul recupero che è fondamentale quando ci sono tante gare ravvicinate. E abbiamo pensato alla camera iperbarica che non serve solamente a curare la pubalgia. La funzione principale è far arrivare l'ossigeno a tutte le zone del corpo e nei tessuti. Passa un'ora dentro questo macchinario. Utilizziamo anche la pompa diamagnetica oltre a tanto lavoro in palestra e trattamenti osteopatici. Il fastidio più forte lo ha avuto all'adduttore destro, ora per fortuna sta meglio ma ci sono volute 3/4 settimane. Questo problema, però, non è come un infortunio muscolare e non ci sono dei tempi precisi. Dopo Napoli ha deciso di fermarsi, ma non era al 100% neanche prima. Per tre mesi ha stretto i denti utilizzando gli antinfiammatori e non è positivo per un calciatore di 22 anni. Dopo la partita contro il Napoli ha iniziato la fase di riabilitazione. É stato il primo infortunio che ha avuto nella Capitale. Ha giocato tantissimo e il corpo aveva bisogno di riposo, ma senza intervento. A Milano ci sarà? Non posso dirlo io, sarebbe fantastico e quello è l'obiettivo. Vuole arrivare a quella partita in forma ma è fermo da cinque settimane. Vedere le partite da fuori non è facile. È triste perché non ha potuto aiutare la squadra in Serie A e in Europa League. Appena ricomincerà a giocare non si fermerà più. Il Mondiale? Ci spera ma non sa se verrà convocato.Ora pensa solo alla Roma”.