Sesto gol per Malen dall'esordio in Serie A: solo Kane ha segnato di più nei top 5 campionati europei

01/03/2026 alle 22:29.
Allo Stadio Olimpico va in scena il delicatissimo scontro diretto tra Roma Juventus e anche in questa partita è andato a segno Donyell Malen, il quale ha realizzato la rete del momentaneo 3-1 con uno splendido scavetto su Perin. Come rivelato dal portale di statistiche OptaPaolo, dal suo esordio in Serie A (avvenuto il 18 gennaio in occasione della 21ª giornata), soltanto Harry Kane (nove) ha segnato più gol del centravanti giallorosso considerando i top 5 campionati europei: il bomber olandese ha messo a referto sei reti, le stesse di Lamine Yamal del Barcellona e Ante Budimir dell'Osasuna.