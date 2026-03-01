Serie A, Torino-Lazio 2-0: D'Aversa esordisce con una vittoria nel segno di Simeone e Zapata. Biancocelesti decimi

Allo Stadio Olimpico Grande Torino è andato in scena il match tra Torino e Lazio, valido per la ventisettesima giornata di Serie A, e si è concluso con il risultato di 2-0. I granata iniziano meglio e al minuto 21 si portano in vantaggio con Simeone, il quale è bravo a sfruttare un rimpallo dopo la conclusione di Zapata e ad anticipare il duo Pellegrini-Provedel. Nella ripresa i padroni di casa continuano a spingere e al 53' arriva il raddoppio con il colpo di testa di Zapata sul corner battuto da Obrador. D'Aversa vince quindi 2-0 all'esordio sulla panchina del Torino e sale in quattordicesima posizione in classifica con 30 punti, mentre la Lazio (due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro giornate) resta decima a quota 34.