Serie A: Ndicka tra i candidati al premio "Giocatore del mese di marzo"

Evan Ndicka si è trasformato in un difensore goleador ed è reduce da tre reti nelle ultime quattro giornate di Serie A. Numeri importanti dal punto di vista offensivo, che gli sono valsi la candidatura al premio "Giocatore del mese di marzo" del campionato italiano. In questo periodo il classe '99 ha segnato due gol (contro Juventus e Genoa) e ha contribuito anche alla vittoria della Roma contro il Lecce. Inoltre ha messo a referto dati importanti nelle tre gare giocate a marzo: 170 passaggi (91% riusciti), 100% di tiri in porta e 30.5km percorsi.

Gli altri giocatori in lizza per il titolo sono Jeremie Boga della Juventus, Keinan Davis dell'Udinese, Tasos Douvikas del Como, Strahinja Pavlovic del Milan e Giovanni Simeone del Torino.

(potm.easports.com)