Serie A, Napoli-Torino 2-1: Alisson Santos ed Elmas regalano i tre punti, inutile la rete di Casadei nel finale

Il Napoli conquista tre punti importanti superando il Torino per 2-1 nell'anticipo che apre la 28ª giornata di Serie A. La squadra di casa ha indirizzato la gara fin dalle prime battute, riuscendo poi a contenere il tentativo di rimonta finale degli ospiti. La partita si è sbloccata dopo appena 7 minuti grazie ad Alisson Santos. Nella ripresa, al 68', è arrivato il raddoppio firmato da Eljif Elmas, che sembrava aver chiuso definitivamente l'incontro. Nel finale, il Torino ha provato a riaprire la partita con una rete di Cesare Casadei all'87', ma il forcing degli ultimi minuti non è stato sufficiente per consentire ai granata di raggiungere il pareggio. Con questa vittoria il Napoli raggiunge i 56 punti, portandosi momentaneamente a +5 dalla Roma, mentre il Torino rimane pericolosamente vicino alla zona retrocessione, con 6 lunghezze di vantaggio sulla terzultima.