Serie A, Napoli-Lecce 2-1: Siebert illude i salentini, rimonta firmata Hojlund e Politano

Il Napoli supera il Lecce per 2-1 nel terzo match della 29ª giornata di Serie A, consolidando il proprio piazzamento nella parte alta della classifica. La squadra di casa è stata costretta a inseguire dopo un avvio di gara complicato, riuscendo a ribaltare il risultato nella seconda frazione di gioco. I salentini avevano sbloccato l'incontro dopo soli tre minuti grazie alla rete di Jamil Siebert. Il Napoli ha trovato la forza di reagire solo in apertura di ripresa, pareggiando al 46' con Rasmus Højlund. Il sorpasso definitivo è arrivato al 67' per mano di Matteo Politano, che ha fissato il punteggio sul definitivo 2-1.

Con questo successo, il Napoli sale a quota 59 punti, confermandosi al terzo posto in classifica: la vetta resta lontana 9 lunghezze e il vantaggio sulla Roma sale momentaneamente a +8. Per il Lecce resta una situazione delicata: i salentini rimangono fermi a 27 punti in sedicesima posizione, con un margine di tre punti sulla zona retrocessione in attesa delle altre gare del weekend.