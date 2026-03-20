Serie A: McTominay gela il Cagliari al 2', il Napoli vince e sale al secondo posto

Il Napoli apre la 30ª giornata di Serie A con una vittoria esterna, superando il Cagliari per 1-0 all'Unipol Domus. La squadra di Antonio Conte ha indirizzato la sfida sin dai primissimi istanti. La rete decisiva porta la firma del solito Scott McTominay, a segno dopo appena due minuti di gioco.
Grazie a questo successo, il Napoli sale momentaneamente al secondo posto con 62 punti, in attesa dell'impegno del Milan. Resta invece ferma a quota 30 punti la squadra di Pisacane: il Cagliari mantiene un margine di 6 lunghezze sulla zona retrocessione, pur dovendo attendere i risultati delle dirette concorrenti impegnate nel fine settimana.