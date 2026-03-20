Serie A: l'Udinese vince a Marassi, Genoa battuto 2-0

L'Udinese conquista una vittoria esterna superando il Genoa per 2-0 nel secondo match valido della 30ª giornata di Serie A. A Marassi, la formazione friulana è riuscita a imporsi grazie a una prestazione cinica nella seconda frazione di gioco. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, gli ospiti hanno sbloccato l'incontro al 66' con la rete di Jürgen Ekkelenkamp. Il Genoa ha provato a reagire per agguantare il pareggio, ma l'Udinese ha blindato il risultato in pieno recupero: al 96', Keinan Davis ha siglato il gol del definitivo 0-2.

Grazie a questi tre punti, l'Udinese sale a quota 39 punti in classifica, stabilizzandosi al decimo posto. Resta invece fermo a 33 punti il Genoa di Daniele De Rossi, a +9 dalla zona retrocessione.