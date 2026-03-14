Serie A, l'Inter rallenta ancora: 1-1 contro l'Atalanta, in gol Pio Esposito e Krstovic. Dea a -4 da Roma e Como

Alle ore 15 è andato in scena allo Stadio San Siro il big match tra Inter e Atalanta, valido per la ventinovesima giornata di Serie A, e si è concluso con il risultato di 1-1. A spezzare l'equilibrio è Francesco Pio Esposito, il quale buca con il sinistro un imperfetto Marco Carnesecchi sullo scarico di Nicolò Barella al minuto 26. La Dea non molla e reagisce all'82': Denzel Dumfries scivola, Kamaldeen Sulemana calcia e Nikola Krstovic ribadisce in rete la respinta di Yann Sommer. Gli uomini di Chivu rallentano ancora dopo il ko nel derby e il vantaggio sul Milan secondo in classifica (60 punti) è di otto lunghezze, ma i rossoneri hanno una gara in meno e domani giocheranno in casa della Lazio. La Dea, invece, è settima a quota 47 (-4 dalla coppia Roma e Como in quarta posizione).