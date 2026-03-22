Serie A, l'Inter frena a Firenze: 1-1 firmato Esposito e Ndour. Dopo la sosta c'è la Roma

Si chiude in pareggio il posticipo della 30ª giornata di Serie A tra Fiorentina e Inter. Allo stadio "Artemio Franchi", la sfida termina 1-1, un risultato che rallenta la corsa della capolista e regala un punto alla formazione viola. L'Inter sblocca l'incontro dopo pochi secondi dal fischio d'inizio grazie alla rete di Francesco Pio Esposito. La Fiorentina resta però in partita e trova il gol del definitivo pareggio al 77' con Cher Ndour.

In classifica, la squadra di Chivu sale a quota 69 punti, mantenendo un vantaggio di 6 lunghezze sul Milan (secondo). Per la Fiorentina la situazione resta delicata: i toscani si portano a +2 sulla zona retrocessione. Il risultato del Franchi interessa da vicino la Roma di Gian Piero Gasperini: alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, i giallorossi saranno impegnati proprio contro l'Inter in un match cruciale per la corsa Champions.