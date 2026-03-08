Serie A, Lecce-Cremonese 2-1: Pierotti e Stulic decidono lo scontro salvezza. Di Francesco sale a +3 sulla zona retrocessione

Alle ore 12:30 è andato in scena allo Stadio Via del Mare il big match per lo scontro salvezza tra Lecce e Cremonese, valido per la ventottesima giornata di Serie A, ed è terminato con il risultato di 2-1 per i padroni di casa. I pugliesi partono forte, passano in vantaggio al 22' con Pierotti e al minuto 38 Stulic raddoppia su rigore. Nella ripresa gli ospiti reagiscono e al 47' Bonazzoli accorcia le distanze, ma la sua rete non basta per completare la rimonta nonostante un finale in cui accade davvero di tutto: all'87' l'arbitro annulla un gol per il fallo di mano di Payero e all'ultimo secondo la squadra grigiorossa invoca un rigore su Sanabria, ma il direttore di gara lascia proseguire. Gli uomini di Di Francesco vincono una partita fondamentale e salgono al sedicesimo posto in classifica con 27 punti, mentre la Cremonese resta diciottesima a quota 24.