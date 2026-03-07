Serie A, la doppietta di Scamacca evita la sconfitta all'Atalanta: con l'Udinese finisce 2-2

Al Gewiss Stadium l'Atalanta pareggia per 2-2 contro l'Udinese dopo essere andata in doppio svantaggio. Per i friulani in rete Kristensen e Davis, mentre, serve una doppietta di Scamacca per riprendere il risultato e regalare un punto alla squadra di Palladino. La formazione di Runjaic sale a 36 punti in classifica, alla Dea invece non riesce il sorpasso sulla Juventus e si ferma a 46 punti a -1 dai bianconeri.