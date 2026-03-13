Serie A, il Torino travolge il Parma 4-1 nell'anticipo e si allontana dalla zona retrocessione

La 29ª giornata di Serie A si apre con una netta vittoria del Torino, che supera il Parma per 4-1. La squadra di casa sblocca subito il match con Giovanni Simeone al 3', ma il Parma riesce a trovare il momentaneo pareggio al 20' grazie alla rete di Mateo Pellegrino. Nella ripresa, però, i granata prendono il largo: al 54' Ilkhan firma il nuovo vantaggio, seguito appena due minuti dopo dall'autogol di Mandela Keita. In pieno recupero, ci pensa Duván Zapata a fissare il risultato sul definitivo 4-1.
Con questo successo, il Torino sale a quota 33 punti, portandosi momentaneamente a +9 sulla zona retrocessione e avvicinandosi proprio al Parma, che resta fermo a 34 punti dopo questa battuta d'arresto.