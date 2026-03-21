Serie A, il Sassuolo ferma la Juventus sull’1-1: Locatelli sbaglia un rigore. Bianconeri a +3 sulla Roma

Allo Stadium il Sassuolo ferma la Juventus sull’1-1 e riapre la corsa al quarto posto. Dopo il vantaggio di Yildiz, i neroverdi la pareggiano nel secondo tempo con Pinamonti. Nel finale Locatelli si fa parare un rigore e regala un punto alla squadra di Grosso. Bianconeri che rimangono al quinto posto a parimerito con il Como a 54 punti. Sassuolo che invece sale a 39 e torna al decimo posto.