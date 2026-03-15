Serie A, il Pisa torna a vincere dopo quattro mesi: battuto 3-1 il Cagliari. Secondo successo in campionato per i toscani

Alle ore 15 è andato in scena all'Arena Garibaldi il match tra Pisa e Cagliari, valido per la ventinovesima giornata di Serie A, e si è concluso con il risultato di 3-1 in favore dei padroni di casa. I toscani partono fortissimo e al minuto 9 passano in vantaggio grazie al rigore di Moreo. Al 37' Durosinmi perde la testa e rifila un calcio a Mina a palla lontana, l'arbitro non perdona ed estrae il cartellino rosso. Nonostante i padroni di casa siano in dieci, nella ripresa continuano a spingere e Caracciolo diventa protagonista con una doppietta in appena 120 secondi. Al 67' arriva il gol della bandiera firmato da Pavoletti, ma non basta per ribaltare la gara e i sardi chiudono anche con un uomo in meno in seguito alla doppia ammonizione rimediata da Obert.

Il Pisa torna a vincere a oltre quattro mesi di distanza dall'ultima volta (l'unico successo fu l'1-0 contro la Cremonese il 7 novembre) e aggancia l'Hellas Verona al penultimo posto in classifica con 18 punti (-7 dalla salvezza), mentre il Cagliari è quindicesimo a quota 30.