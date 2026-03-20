Serie A, date e orari dalla 32esima alla 34esima giornata: Roma-Atalanta il 18 aprile alle 20:45

La Serie A ha da poco ufficializzato le date e gli orari dalla trentaduesima alla trentaquattresima giornata. Le partite che la Roma dovrà affrontare in questi turni sono Pisa, Atalanta e Bologna. Ecco il programma completo.

Trentaduesima giornata

Venerdì 10 aprile

20:45 | Roma - Pisa

Sabato 11 aprile

15:00 | Cagliari - Cremonese

15:00 | Torino - Verona

18:00 | Milan - Udinese

20:45 | Atalanta - Juventus

Domenica 12 aprile

12:30 | Genoa - Sassuolo

15:00 | Parma - Napoli

18:00 | Bologna - Lecce

20:45 | Como - Inter

Lunedì 13 aprile

20:45 | Fiorentina - Lazio

Trentatreesima giornata

Venerdì 17 aprile

18:30 | Sassuolo - Como

20:45 | Inter - Cagliari

Sabato 18 aprile

15:00 | Udinese - Parma

18:00 | Napoli - Lazio

20:45 | Roma - Atalanta

Domenica 19 aprile

12:30 | Cremonese - Torino

15:00 | Verona - Milan

18:00 | Pisa - Genoa

20:45 | Juventus - Bologna

Lunedì 20 aprile

20:45 | Lecce - Fiorentina

Trentaquattresima giornata

Venerdì 24 aprile

20:45 | Napoli - Cremonese

Sabato 25 aprile

15:00 | Parma - Pisa

18:00 | Bologna - Roma

20:45 | Verona - Lecce

Domenica 26 aprile

12:30 | Fiorentina - Sassuolo

15:00 | Genoa - Como

18:00 | Torino - Inter

20:45 | Milan - Juventus

Lunedì 27 aprile

18:30 | Cagliari - Atalanta

20:45 | Lazio - Udinese