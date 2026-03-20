Serie A, date e orari dalla 32esima alla 34esima giornata: Roma-Atalanta il 18 aprile alle 20:45

La Serie A ha da poco ufficializzato le date e gli orari dalla trentaduesima alla trentaquattresima giornata. Le partite che la Roma dovrà affrontare in questi turni sono Pisa, Atalanta e Bologna. Ecco il programma completo.
Trentaduesima giornata
Venerdì 10 aprile
20:45 | Roma - Pisa
Sabato 11 aprile
15:00 | Cagliari - Cremonese
15:00 | Torino - Verona
18:00 | Milan - Udinese
20:45 | Atalanta - Juventus
Domenica 12 aprile
12:30 | Genoa - Sassuolo
15:00 | Parma - Napoli
18:00 | Bologna - Lecce
20:45 | Como - Inter
Lunedì 13 aprile
20:45 | Fiorentina - Lazio
Trentatreesima giornata
Venerdì 17 aprile
18:30 | Sassuolo - Como
20:45 | Inter - Cagliari
Sabato 18 aprile
15:00 | Udinese - Parma
18:00 | Napoli - Lazio
20:45 | Roma - Atalanta
Domenica 19 aprile
12:30 | Cremonese - Torino
15:00 | Verona - Milan
18:00 | Pisa - Genoa
20:45 | Juventus - Bologna
Lunedì 20 aprile
20:45 | Lecce - Fiorentina
Trentaquattresima giornata
Venerdì 24 aprile
20:45 | Napoli - Cremonese
Sabato 25 aprile
15:00 | Parma - Pisa
18:00 | Bologna - Roma
20:45 | Verona - Lecce
Domenica 26 aprile
12:30 | Fiorentina - Sassuolo
15:00 | Genoa - Como
18:00 | Torino - Inter
20:45 | Milan - Juventus
Lunedì 27 aprile
18:30 | Cagliari - Atalanta
20:45 | Lazio - Udinese