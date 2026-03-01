Serie A, Cremonese-Milan 0-2: decidono Pavlovic e Leao nel finale. L'Atalanta cade 2-1 contro il Sassuolo in dieci e la Roma resta a +5

Il Milan non sbaglia e vince (con grande fatica) in casa della Cremonese. Gli uomini di Allegri incontrano diverse difficoltà nel corso della gara e la svolta arriva soltanto nel finale: all'89' Pavlovic sblocca la partita con una deviazione fortunata sulla spizzata di De Winter e al 94' Leao segna in contropiede la rete dello 0-2. Grazie a questo successo il Milan resta secondo in classifica e sale a 57 punti, allungando a +4 sul Napoli terzo e portandosi nuovamente a -10 dall'Inter capolista.

Cade a sorpresa, invece, l'Atalanta contro il Sassuolo. La squadra neroverde, rimasta in dieci dal 16' per l'espulsione di Pinamonti, sorprende i bergamaschi e si porta sul doppio vantaggio grazie ai gol di Koné al 23' e Thorstvedt al 69'. Inutile la rete di Musah al minuto 88, che accorcia le distanze senza dare il via alla rimonta. A causa di questo ko per 2-1 la Dea resta al settimo posto in classifica con 45 punti (-5 dalla Roma quarta), mentre il Sassuolo vola in ottava posizione a quota 38.