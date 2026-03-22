Serie A, Como show e 5-0 al Pisa: Fabregas blinda il quarto posto e allunga a +3 sulla Juventus e +6 sulla Roma

Il Como non sbaglia e allo Stadio Sinigaglia travolge il Pisa con un netto 5-0 in occasione del match valido per la trentesima giornata di Serie A. I lariani indirizzano subito la partita con la rete di Diao al minuto 7 e al 29' arriva il raddoppio di Douvikas. La ripresa si apre come il primo tempo e al 48' Baturina cala il tris, seguito dal ritorno al gol di Paz al 75'. La festa continua e all'81' Perrone segna la rete del definitivo 5-0. Grazie a questo successo gli uomini di Fabregas blindano il quarto posto in classifica e salgono a 57 punti, allungando a +3 dalla Juventus quinta e a +6 dalla Roma (che giocherà alle 18 contro il Lecce) sesta.