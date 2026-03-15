Serie A, colpo esterno del Genoa: 0-2 al Verona, De Rossi a +9 sulla zona retrocessione

Il lunch match della 29ª giornata premia il Genoa, che espugna il Bentegodi battendo l'Hellas Verona per 2-0. Una vittoria preziosa per la squadra di Daniele De Rossi, che riesce a dare una sterzata importante alla propria classifica. Dopo un primo tempo equilibrato, i rossoblù passano in vantaggio al 61' grazie a Vitinha. All'86' arriva il colpo del definitivo ko firmato da Ostigard.
Grazie a questo successo, il Genoa sale a quota 33 punti, portandosi a un rassicurante +9 sulla zona retrocessione. Situazione sempre più critica invece per il Verona, che resta penultimo a 18 punti, distante ora ben sette lunghezze dalla zona salvezza.