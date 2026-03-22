Serie A, Atalanta-Hellas Verona 1-0: Zappacosta porta la Dea a -1 dalla Roma. La Lazio vince 0-2 a Bologna grazie alla doppietta di Taylor

L'Atalanta non sbaglia e batte 1-0 l'Hellas Verona in occasione del match valido per la trentesima giornata di Serie A. Gli scaligeri sfiorano diverse volte il gol (soprattutto nella ripresa con Gift Orban), ma a decidere una gara complicatissima è la rasoiata di sinistro di Zappacosta al minuto 37. Grazie a questa vittoria l'Atalanta sale a 50 punti in classifica e si porta a -1 dalla Roma (impegnata alle 18 contro il Lecce) sesta in classifica, mentre l'Hellas Verona resta al penultimo posto a quota 18 e la salvezza è a -9.

Colpo della Lazio in trasferta, che supera il Bologna (apparso appannato dopo i 120 minuti disputati giovedì contro la Roma) allo Stadio Dall'Ara con il risultato di 0-2. La svolta della partita arriva al minuto 51: Orsolini, sul punteggio di 0-0, si fa ipnotizzare dal dischetto e Motta blocca il pallone. Il penalty fallito dai rossoblù dà energia ai biancocelesti, che chiudono la partita dal 72' all'82' grazie alla doppietta di Taylor. In seguito a questo successo la Lazio sale all'ottavo posto in classifica a 43 punti e scavalca proprio il Bologna fermo a quota 42.