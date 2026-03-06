Serie A, anticipi e posticipi 31a giornata: Inter-Roma si giocherà a Pasqua alle 20:45

La Lega Serie A ha reso noto il programma della 31esima giornata di campionato, che andrà in scena nel weekend del 4 aprile. La Roma sarà impegnata nel big match contro l'Inter e la partita, visibile in esclusiva su DAZN, andrà in scena domenica 5 aprile alle ore 20:45 a San Siro. La gara, quindi, si giocherà nel giorno di Pasqua.

Date e orari della 31a giornata

LECCE-ATALANTA : sabato 4 aprile ore 15 (DAZN)

: sabato 4 aprile ore 15 (DAZN) SASSUOLO-CAGLIARI : sabato 4 aprile ore 15 (DAZN)

: sabato 4 aprile ore 15 (DAZN) VERONA-FIORENTINA : sabato 4 aprile ore 18 (DAZN)

: sabato 4 aprile ore 18 (DAZN) LAZIO-PARMA : sabato 4 aprile ore 20.45 (DAZN - SKY)

: sabato 4 aprile ore 20.45 (DAZN - SKY) CREMONESE-BOLOGNA : domenica 5 aprile ore 15 (DAZN)

: domenica 5 aprile ore 15 (DAZN) PISA-TORINO : domenica 5 aprile ore 18 (DAZN - SKY)

: domenica 5 aprile ore 18 (DAZN - SKY) INTER-ROMA : domenica 5 aprile ore 20.45 (DAZN)

: domenica 5 aprile ore 20.45 (DAZN) UDINESE-COMO : lunedì 6 aprile ore 15 (DAZN)

: lunedì 6 aprile ore 15 (DAZN) JUVENTUS-GENOA : lunedì 6 aprile ore 18 (DAZN - SKY)

: lunedì 6 aprile ore 18 (DAZN - SKY) NAPOLI-MILAN: lunedì 6 aprile ore 20.45 (DAZN)

(legaseriea.it)