Serie A, anticipi e posticipi 31a giornata: Inter-Roma si giocherà a Pasqua alle 20:45

La Lega Serie A ha reso noto il programma della 31esima giornata di campionato, che andrà in scena nel weekend del 4 aprile. La Roma sarà impegnata nel big match contro l'Inter e la partita, visibile in esclusiva su DAZN, andrà in scena domenica 5 aprile alle ore 20:45 a San Siro. La gara, quindi, si giocherà nel giorno di Pasqua.
Date e orari della 31a giornata
- LECCE-ATALANTA: sabato 4 aprile ore 15 (DAZN)
- SASSUOLO-CAGLIARI: sabato 4 aprile ore 15 (DAZN)
- VERONA-FIORENTINA: sabato 4 aprile ore 18 (DAZN)
- LAZIO-PARMA: sabato 4 aprile ore 20.45 (DAZN - SKY)
- CREMONESE-BOLOGNA: domenica 5 aprile ore 15 (DAZN)
- PISA-TORINO: domenica 5 aprile ore 18 (DAZN - SKY)
- INTER-ROMA: domenica 5 aprile ore 20.45 (DAZN)
- UDINESE-COMO: lunedì 6 aprile ore 15 (DAZN)
- JUVENTUS-GENOA: lunedì 6 aprile ore 18 (DAZN - SKY)
- NAPOLI-MILAN: lunedì 6 aprile ore 20.45 (DAZN)
(legaseriea.it)