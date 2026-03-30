Sassuolo, Garcia: "Robinio e Rabiot hanno qualità. A Marsiglia ho visto Vaz esplodere"

RADIO TV SERIE A - Ulisses Garcia, calciatore del Sassuolo ed ex giocatore del Marsiglia, ha parlato ai microfoni dell'emittente e ha parlato dei suoi due ex compagni Robinio Vaz e Rabiot. Le sue parole: "Penso che tutti e due abbiano qualità. Devo dire che Rabiot qualcos'altro per noi in quella stagione al Marsiglia, ha fatto molto, molto bene e ho visto Vaz esplodere ma devo dire che Rabiot in termini di qualità e leadership faceva molto bene alla squadra".