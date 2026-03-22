Roma-Lecce: tiepidi applausi della Curva Sud alla squadra a fine match (FOTO)

La Roma torna a vincere dopo esattamente un mese e dimentica l’eliminazione dall’Europa League con un’importante vittoria per 1-0 contro il Lecce in occasione della trentesima giornata di Serie A. Il match winner è Robinio Vaz, entrato al minuto 51 e autore del colpo di testa che ha deciso la gara al 57′. Al termine della partita la squadra si è avvicinata verso la Curva Sud ed è scattato un tiepido applauso da parte dei tifosi. Un segnale positivo rispetto a quanto accaduto dopo il Bologna, quando i sostenitori giallorossi avevano respinto gli uomini di Gian Piero Gasperini in seguito alla sconfitta contro i rossoblù.

? Tiepidi applausi alla Squadra a fine match da parte della Curva Sud#RomaLecce #asroma ??? pic.twitter.com/RuHxYfgc1J — laroma24.it (@LAROMA24) March 22, 2026



