Roma-Lecce, l'iniziativa del club: elettrocardiogramma e valutazione medico-sportiva gratuita presso la Fan Zone dell'Olimpico (COMUNICATO)

Splendida iniziativa della Roma in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico in occasione del match contro il Lecce, valido per la trentesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Come annunciato dalla società giallorossa tramite un comunicato, nella Fan Zone nei pressi dello stadio si potranno effettuare gratuitamente un elettrocardiogramma con misurazione della pressione arteriosa e una valutazione medico-sportiva. Ecco la nota del club: "Anche quest’anno l’AS Roma e la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico uniscono le forze per realizzare un evento di prevenzione rivolto agli spettatori che domenica 22 marzo andranno all’Olimpico per assistere a Roma-Lecce.

Grazie al supporto della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, i tifosi che si prenoteranno a questo link (fino ad esaurimento degli slot disponibili) potranno recarsi domenica dalle 16:10 alle 17:40 presso l’apposita tensostruttura allestita nella Fan Zone dell’Olimpico per effettuare gratuitamente un elettrocardiogramma con misurazione della pressione arteriosa, con valutazione cardiologica – in caso di tracciato alterato – a cura degli specialisti dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia. Sarà inoltre possibile effettuare una valutazione medico-sportiva con l’equipe dell’Unità Operativa Semplice di Traumatologia dello Sport.

Chi non riuscisse a effettuare la prenotazione, potrà comunque recarsi sul posto per ritirare un gadget in omaggio e avere indicazioni per poter prenotare una visita di idoneità sportiva al Policlinico Campus Bio-Medico a condizioni agevolate.

L’iniziativa prevista allo Stadio Olimpico rientra nella policy “Emergenza e Diritti” della Strategia di Sostenibilità del Club e mira a sottolineare come lo svolgimento di un’attività fisica regolare contribuisca a migliorare non solo la salute cardiovascolare e muscolare, ma anche il benessere mentale. Inoltre, l’esercizio fisico aiuta a prevenire molte patologie croniche, come il diabete di tipo 2 e l’osteoporosi. Occorre, però, praticarlo in sicurezza, sottoponendosi agli esami e alle visite specialistiche del caso".

(asroma.com)