ROMA-LECCE: le probabili formazioni. Rensch e Pisilli dal 1', esordio da titolare per Vaz

La Roma vuole uscire dal momento negativo e oggi ha la chance di rialzarsi dopo la dolorosa eliminazione dall'Europa League: alle ore 18 i giallorossi affronteranno il Lecce allo Stadio Olimpico in occasione della trentesima giornata di Serie A. I capitolini sono scivolati al sesto posto in classifica con 51 punti e il Como, quarto e reduce dal successo per 5-0 contro il Pisa, è a quota 57. In caso di vittoria la Roma aggancerebbe comunque la Juventus in quinta posizione, ferma a 54 dopo il pareggio per 1-1 con il Sassuolo.

Gasperini effettuerà diversi cambi dopo i 120 minuti disputati giovedì contro il Bologna: in porta ovviamente ci sarà Svilar e al fianco di Mancini e Ndicka giocherà uno tra Hermoso e Ghilardi. A centrocampo Pisilli torna titolare al posto dell'infortunato Koné e farà coppia con Cristante, mentre sulle fasce spazio a Rensch (Celik non convocato a causa di un affaticamento al polpaccio) e Tsimikas (al posto di Wesley squalificato). Sulla trequarti Pellegrini agirà alle spalle della coppia Malen-Vaz (esordio dal 1').

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Pisilli, Cristante, Tsimikas; Pellegrini; Vaz, Malen.

A disp.:

All.: Gasperini.

LECCE: Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic.

A disp.:

All.: Di Francesco.

Arbitro: Sacchi. Assistenti: Baccini - Zingarelli. IV Uomo: Massimi. VAR: Ghersini. AVAR: Abisso.