Roma-Lecce, i giallorossi chiudono con un attacco da 55 anni in tre

La vittoria per 1-0 contro il Lecce, firmata dalla rete decisiva di Robinio Vaz, non ha portato in dote solo tre punti fondamentali per la rincorsa Champions, ma ha anche fatto registrare un dato statistico eccezionale per il campionato di Serie A. Nei minuti finali della sfida dello Stadio Olimpico, il tecnico Gian Piero Gasperini ha infatti schierato un attacco composto integralmente da giovanissimi. A guidare il reparto era in campo Robinio Vaz (19 anni e 33 giorni), affiancato da Venturino (19 anni e 273 giorni) e dal giovanissimo Antonio Arena, classe 2008 (17 anni e 40 giorni). Come evidenziato dai dati di Kickest, la somma delle età dei tre attaccanti giallorossi al momento del fischio finale era di appena 55 anni.

Il tridente della Roma in questo momento:



Venturno (19 anni 273 giorni)

Robinio Vaz (19 anni e 33 giorni)

Arena (17 anni e 40 giorni) — Kickest (@Kickest_it) March 22, 2026



