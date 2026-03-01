Roma-Juventus, presenti 65.870 spettatori all'Olimpico: 78esimo sold out dell'era Friedkin

Allo Stadio Olimpico va in scena una delle partite più importanti della stagione della Roma e si tratta dell'attesissimo scontro diretto con la Juventus, valido per la ventisettesima giornata di Serie A. In occasione di questa importantissima sfida in chiave Champions League il pubblico ha risposto presente e l'Olimpico è sold out, dato che all'interno dell'impianto sono presenti ben 65.870 spettatori: si tratta del 78esimo tutto esaurito dell'era Friedkin.



