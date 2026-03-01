Roma-Juventus, Spalletti entra in campo e Ndicka chiede l'ammonizione: il difensore si scusa, ma il tecnico rifiuta la stretta di mano

Allo Stadio Olimpico va in scena lo scontro diretto tra Roma e Juventus e l'equilibrio è stato spezzato al minuto 39 dalla magnifica pennellata di Wesley, il quale ha lasciato partire una conclusione di destro che si è insaccata sotto l'incrocio dei pali. Luciano Spalletti non ha affatto gradito il gol subito e si è reso protagonista di un piccolo battibecco con Evan Ndicka: come rivelato da DAZN, l'allenatore della Vecchia Signora è entrato in campo a pochi metri dalla zona in cui i giocatori giallorossi stavano esultando e il centrale ivoriano ha chiesto l'ammonizione del tecnico. A quel punto c'è stato un confronto tra Spalletti e Ndicka, il quale ha anche chiesto scusa all'allenatore, ma il tecnico si è rifiutato di dargli la mano.

Nel secondo tempo si è verificato un altro episodio con Spalletti protagonista: l'allenatore della Juventus ha richiamato Kelly invadendo l'area tecnica della Roma e il gesto ha scatenato le proteste della panchina giallorossa. Anche i tifosi hanno notato la scena e hanno iniziato a fischiare l'ex tecnico dei capitolini.