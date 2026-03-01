Roma-Juventus: presente in tribuna anche Rosella Sensi (VIDEO)

Allo Stadio Olimpico va in scena una delle partite più importanti della stagione della Roma e si tratta dell'attesissimo scontro diretto con la Juventus, valido per la ventisettesima giornata di Serie A. In vista di questa importantissima sfida in chiave Champions League c'è il pubblico delle grandi occasioni e in tribuna è presente anche Rosella Sensi, presidente del club capitolino dal 2008 al 2011.



