Roma-Juventus, Mancini incredulo per la punizione concessa da Pellegrini sul gol di Conceicao: "Ma che fallo fa..." (VIDEO)

Domenica sera è andato in scena l'attesissimo scontro diretto tra Roma e Juventus e si è concluso con un incredibile 3-3. A dodici minuti dal termine i giallorossi si trovavano avanti di due reti, ma i gol di Jeremie Boga al 78' e Federico Gatti al 93' hanno ristabilito l'equilibrio e mantenuto la distanza in classifica tra le due squadre di soli quattro punti (capitolini quarti a 51 e bianconeri sesti a 47).

Nel corso del format "Bordocam" di DAZN il giornalista Davide Bernardi ha svelato alcuni retroscena legati alla rete del momentaneo 1-1 firmata da Francisco Conceicao. Il gol dei bianconeri nasce da una punizione su un fallo ingenuo di Lorenzo Pellegrini su Andrea Cambiaso nei pressi della linea del fallo laterale e Gianluca Mancini non ha affatto gradito l'errore del centrocampista: "Ma che fallo fa...", le parole del difensore dopo il gol subito.





