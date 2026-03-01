ROMA-JUVENTUS: le formazioni UFFICIALI. Celik braccetto e Rensch a destra, Pisilli trequartista al fianco di Pellegrini. Squadra arrivata all'Olimpico (FOTO, VIDEO e DIRETTA)

La Roma è attesa da una delle partite più importanti della stagione e alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il delicatissimo scontro diretto con la Juventus nel match valido per la ventisettesima giornata di Serie A. I giallorossi si trovano al quarto posto in classifica con 50 punti, mentre i bianconeri sono sesti a quota 46.

Gasperini deve fare i conti con diversi giocatori indisponibili ed effettua alcuni cambi: a difesa della porta di Svilar il trio Celik-Mancini-Ndicka, sulle fasce Rensch e Wesley e a centrocampo la coppia Koné-Cristante. Emergenza sulla trequarti a causa dell'assenza di Soulé e delle condizioni fisiche non perfette di Dybala, motivo per cui ci saranno Pisilli e Pellegrini ad agire alle spalle di Malen.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen.

A disp.:

All.: Gasperini.

JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.

A disp.:

All.: Spalletti.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Costanzo - Lo Cicero. IV Uomo: Sacchi. VAR: Di Bello. AVAR: Di Paolo.

PREPARTITA

19:35 - Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante annuncia la formazione ufficiale della Roma.

19:34 - Squadra arrivata allo Stadio Olimpico.





18:34 - Ecco una panoramica dello Stadio Olimpico e dello spogliatoio della Roma a poco più di due ore dal calcio d'inizio.











