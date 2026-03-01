Roma-Juventus, le info per l'Olimpico sold out: cancelli aperti alle 18:15

È tutto pronto allo Stadio Olimpico per la supersfida tra Roma e Juventus, scontro diretto per la zona Champions League in programma stasera alle 20:45. L'impianto farà registrare il tutto esaurito, a conferma dell'importanza e dell'attesa per una delle gare storicamente più sentite dalla tifoseria giallorossa.

Il club ha comunicato le consuete informazioni di servizio per agevolare l'afflusso del pubblico. I cancelli apriranno alle ore 18:15 e il consiglio è quello di recarsi allo stadio con almeno 90 minuti di anticipo. Per assistenza, il box di via Nigra e il Contact Center telefonico saranno attivi dalle 17:30.

Si ricorda che l'unica modalità di accesso consentita è tramite biglietto digitale, da caricare sul Wallet del proprio smartphone o tramite l'app "Il Mio Posto". La società ribadisce il divieto di utilizzare screenshot dei titoli d'accesso o di rivenderli su piattaforme non ufficiali.

Per tutte le informazioni dettagliate su parcheggi, store e regolamento, si rimanda alla guida completa pubblicata sul sito ufficiale del club.

(asroma.com)